أخبار العالم

أمين عام الناتو يشكر سلوفينيا على دعم أوكرانيا ويؤكد استمرار الحلف فى تعزيز جهوده الدفاعية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته
أ ش أ

قدم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم /الإثنين/، الشكر لسلوفينيا على دعم أوكرانيا، مؤكدًا التزام الحلف بتعزيز الدفاع المشترك وزيادة الدعم لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.


وأشار روته - في كلمته أمام الدورة السنوية الحادية والسبعين للجمعية البرلمانية للحلف فى العاصمة السلوفينية ليوبليانا اليوم /الإثنين/- إن الحلف "يُصعّد من جهوده" بعد القرارات التاريخية التي اتخذت في قمة لاهاي في يونيو الماضي، والتي نصّت على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وتسريع وتيرة الإنتاج الدفاعي في دول الحلف. 


وأضاف أن "الحلفاء الأوروبيين وكندا يعملون على زيادة استثماراتهم الدفاعية بشكل كبير وتوسيع قدراتهم الإنتاجية ".


وأشار الأمين العام إلى مبادرة الناتو الجديدة "قائمة الأولويات الأوكرانية" (PURL)، التي تم من خلالها إيصال معدات عسكرية أساسية بقيمة ملياري دولار إلى أوكرانيا خلال أول شهرين من إطلاقها، مؤكدًا أن هذه المبادرة "لا تُبقي أوكرانيا في القتال فحسب، بل تُنقذ الأرواح أيضًا ".


ودعا روت، البرلمانيين إلى توعية شعوبهم وحكوماتهم بأولويات الحلف وبالتحديات الأمنية التي تواجه المجتمعات الأوروبية، محذرًا من أن العالم "بات أكثر خطورة وأن المخاطر الأمنية باتت تمتد إلى الجميع"، مشددًا على أن "هذه التحديات تُظهر مجددًا أهمية العمل المشترك داخل الناتو".


وأوضح أن زيادة الاستثمار الدفاعي ستُمكّن الحلف من حماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية، وتقوية المرونة المجتمعية، وتحسين الجاهزية المدنية.


وخلال زيارته إلى ليوبليانا، التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع رئيس الوزراء السلوفيني الدكتور روبرت غولوب، ورئيسة الجمهورية الدكتورة ناتاشا بيرك موسار، ورئيسة الجمعية الوطنية أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش.


وأعرب الأمين العام عن شكره لسلوفينيا على مساهماتها في مهام الناتو في العراق وكوسوفو، وكذلك في قوات الحلف المنتشرة في لاتفيا وسلوفاكيا، كما رحّب بإعلان ليوبليانا مساهمتها في الحزمة المقبلة من معدات الدعم لأوكرانيا ضمن مبادرة PURL، مؤكدًا أن التزام سلوفينيا بزيادة إنفاقها الدفاعي "يُعزّز قدرة الحلف على حماية شعوبه وضمان أمنهم".
 

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته دعم أوكرانيا تعزيز الدفاع المشترك وزيادة الدعم لأوكرانيا العدوان الروسي

