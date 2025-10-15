قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
كريم عاطف

أعلن الوكيل الحصري لعلامة لينك آند كو الصينية في مصر، عن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة Lynk & Co 02 رسميا في السوق المحلي .

تعتمد السيارة لينك آند كو 02 الكهربائية على منظومة دفع كهربائية بالكامل بقوة 268 حصانا وعزم دوران 343 نيوتن متر، ما يمنحها أداء قويا وتسارعا من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة. 

وتستمد السيارة لينك آند كو 02 الكهربائية ‏طاقتها من بطارية سعتها 66 كيلووات/ساعة توفر مدى قيادة يتراوح بين 435 و465 كيلومترا للشحنة الواحدة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي داخل المدينة والرحلات الطويلة على حد سواء.

أما من حيث التصميم، فقد جاءت لينك آند كو 02 بمظهر يجمع بين الأناقة العصرية والطابع الرياضي، حيث زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا، وفتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى باب خلفي كهربائي لتسهيل الاستخدام، وعجلات رياضية بقياس 19 بوصة، وشريط إضاءة خلفي يمتد بعرض السيارة يمنحها هوية تصميمية مميزة.

في الداخل، تعكس المقصورة اهتمام العلامة الصينية بتوفير تجربة قيادة راقية ومريحة، حيث تتميز السيارة بمنصة كهربائية مخصصة توفر مساحة واسعة للركاب، خصوصا في المقاعد الخلفية.

وتأتي المقصورة مزودة بشاشة وسطية كبيرة قياس 15.4 بوصة تعمل باللمس، مع مقاعد أمامية كهربائية الضبط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في مختلف أنظمة السيارة بسهولة. 

كما تضم السيارة نظام صوتي فاخر من هارمان كاردون يضم 14 سماعة، ليمنح الركاب تجربة صوتية فريدة تعزز من أجواء الرفاهية داخل المقصورة.

ولتعزيز مستويات الأمان، زودت Lynk & Co 02 بمجموعة متكاملة من أنظمة المساعدة الذكية، مثل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، وتثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من النقاط العمياء، والمساعدة في البقاء داخل المسار، إضافة إلى نظام مراقبة انتباه السائق لمنع الإرهاق، والتعرف على إشارات المرور وحدود السرعة، والاتصال الذكي للطوارئ (eCall)، لتكون واحدة من أكثر السيارات أمانا في فئتها.

وتتوفر السيارة لينك آند كو 02 ‏بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر يبلغ مليون ‏و490 ألف جنيه .

