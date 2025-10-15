كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر

بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، فرص تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد كامل الوزير، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين المصري والسعودي وتقوم على الأخوة وروابط تاريخية قوية، وأن هذا التعاون مدعوم بتوافق رؤى قيادتي البلدين؛ مما يعزز مسار الشراكة الصناعية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال إن مصر تتطلع إلى ضخ المستثمرين السعوديين مزيد من الاستثمارات في مصر في مجالي صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية (PVC) بما يحقق التكامل الصناعي المنشود والذي يصب في اقتصادي البلدين ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم كل أوجه الدعم للشركات السعودية العاملة في مصر، أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً بشأن المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، أكد خلاله كامل الوزير أن صناعة الحديد في مصر متكاملة، بدءًا من استخراج الخام، وعمليات التكوير والاختزال، وصولًا إلى التصنيع النهائي، مؤكدًا أن الحديد يُعد منتجًا أساسيًا وحيويًا في الحياة اليومية وفي جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف "الوزير" أن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، ويعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري وإمكاناته الواعدة.

وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الجانبين المصري والسعودي على استمرار التنسيق والتشاور لدفع مسيرة التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين، وتنفيذ مشروعات تكاملية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في البلدين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر والمملكة كمحورين صناعيين رئيسيين في المنطقة.