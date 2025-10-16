قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

أ ش أ

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الرحلة الخامسة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لوطنهم. 

وأوضحت الهيئة أن القطار رقم 1940 انطلق من محطة مصر برمسيس وعلى متنه مئات من الأسر السودانية المتجهة إلى أسوان، حيث من المقرر أن يصل محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي. 

وأشارت الهيئة إلى أنه بتسيير هذا القطار، يصل إجمالي عدد المواطنين السودانيين الذين تم نقلهم لوطنهم إلى 23 ألفًا و764 راكبًا حتى الآن ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء من جمهورية السودان، والتي تأتي في إطار استمرار الدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذا الشأن.

توفير كافة التسهيلات والخدمات

وأكدت الهيئة - فى بيانها- استمرار جهودها لتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتيسير إجراءات سفر المواطنين السودانيين لوطنهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس الثوابت المصرية في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين وتسهيل عودتهم الآمنة إلى بلادهم.

