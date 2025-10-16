سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الرحلة الخامسة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لوطنهم.

وأوضحت الهيئة أن القطار رقم 1940 انطلق من محطة مصر برمسيس وعلى متنه مئات من الأسر السودانية المتجهة إلى أسوان، حيث من المقرر أن يصل محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وأشارت الهيئة إلى أنه بتسيير هذا القطار، يصل إجمالي عدد المواطنين السودانيين الذين تم نقلهم لوطنهم إلى 23 ألفًا و764 راكبًا حتى الآن ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء من جمهورية السودان، والتي تأتي في إطار استمرار الدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذا الشأن.

توفير كافة التسهيلات والخدمات

وأكدت الهيئة - فى بيانها- استمرار جهودها لتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتيسير إجراءات سفر المواطنين السودانيين لوطنهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس الثوابت المصرية في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين وتسهيل عودتهم الآمنة إلى بلادهم.