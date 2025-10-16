نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

يُعد الشواء من أكثر العادات المحببة في فصل الصيف، لكن كثيرين لا يدركون أن الطهي على النار المكشوفة أو بدرجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تكوّن مركبات ضارة تزيد خطر الإصابة بالسرطان.

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

لذلك، ينصح خبراء التغذية والسرطان بعدد من الخطوات البسيطة التي تجعل عملية الشواء أكثر أمانًا وصحة دون التنازل عن الطعم اللذيذ، وفقا لما نشر في موقع "American Institute" وتشمل :

ـ اختيار اللحوم بعناية:

يفضل استخدام اللحوم قليلة الدهون، أو استبدالها بالدجاج أو السمك، لتقليل كمية الدهن المتساقطة التي تُنتج الدخان والمواد المسرطنة أثناء الشواء.

ـ التتبيل قبل الشواء يقلل المخاطر:

أثبتت دراسات أن تتبيل اللحم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة باستخدام الليمون أو الخل والأعشاب مثل الروزماري والثوم يقلل تكوّن المركبات المسرطنة (HCAs) بنسبة تصل إلى 90%.

ـ الطهي المسبق قبل الشواء:

ينصح بتسخين اللحم قليلًا في الميكروويف أو الفرن قبل وضعه على الشواية لتقليل المدة التي يتعرض فيها للدخان المباشر.

ـ التحكم في درجة الحرارة:

تجنّب اللهب المباشر والحرارة العالية جدًا، ويفضّل استخدام حرارة متوسطة ووضع اللحم بعيدًا عن مصدر النار المباشر.

ـ تقليب الطعام بانتظام:

قلب اللحم باستمرار أثناء الشواء يقلل من احتراقه ويمنع تكوّن المواد الضارة.

ـ إزالة الأجزاء المحترقة:

تخلّص من أي أجزاء سوداء أو محترقة قبل الأكل، لأنها تحتوي على تركيز عالٍ من المركبات المسرطنة.

ـ نظافة الشواية:

احرص على تنظيف الشواية بعد كل استخدام لإزالة بقايا الكربون والدخان التي قد تلتصق بالطعام في المرات التالية.

ـ استخدم ورق الألومنيوم المثقوب أو غطاء للشواية:

يُقلل ذلك من تعرض الطعام للدخان المباشر الناتج عن احتراق الدهون.

ـ الإكثار من الخضروات والفواكه:

أضف للخطة الصحية خضروات وفواكه مشوية، فهي لا تنتج مركبات مسرطنة وتحتوي على مضادات أكسدة طبيعية.

ـ الاعتدال هو الأساس:

ينصح بعدم تناول اللحوم المشوية بشكل يومي، بل الاكتفاء بها بين الحين والآخر لتقليل التعرض التراكمي للمواد الضارة.

نصائح إضافية

ـ تجنّب استخدام سوائل الإشعال أو الفحم الرخيص الذي ينتج دخانًا كثيفًا.

ـ استخدم التوابل الغنية بمضادات الأكسدة كالزعتر والثوم لتقليل تكون HCAs.

ـ لا تضف الصلصات السكرية من البداية لتفادي احتراقها.