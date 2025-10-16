قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
بالصور

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
آية التيجي

يُعد الشواء من أكثر العادات المحببة في فصل الصيف، لكن كثيرين لا يدركون أن الطهي على النار المكشوفة أو بدرجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تكوّن مركبات ضارة تزيد خطر الإصابة بالسرطان. 

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

لذلك، ينصح خبراء التغذية والسرطان بعدد من الخطوات البسيطة التي تجعل عملية الشواء أكثر أمانًا وصحة دون التنازل عن الطعم اللذيذ، وفقا لما نشر في موقع "American Institute" وتشمل :

ـ اختيار اللحوم بعناية:
يفضل استخدام اللحوم قليلة الدهون، أو استبدالها بالدجاج أو السمك، لتقليل كمية الدهن المتساقطة التي تُنتج الدخان والمواد المسرطنة أثناء الشواء.

ـ التتبيل قبل الشواء يقلل المخاطر:
أثبتت دراسات أن تتبيل اللحم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة باستخدام الليمون أو الخل والأعشاب مثل الروزماري والثوم يقلل تكوّن المركبات المسرطنة (HCAs) بنسبة تصل إلى 90%.

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

ـ الطهي المسبق قبل الشواء:
ينصح بتسخين اللحم قليلًا في الميكروويف أو الفرن قبل وضعه على الشواية لتقليل المدة التي يتعرض فيها للدخان المباشر.

ـ التحكم في درجة الحرارة:
تجنّب اللهب المباشر والحرارة العالية جدًا، ويفضّل استخدام حرارة متوسطة ووضع اللحم بعيدًا عن مصدر النار المباشر.

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

ـ تقليب الطعام بانتظام:
قلب اللحم باستمرار أثناء الشواء يقلل من احتراقه ويمنع تكوّن المواد الضارة.

ـ إزالة الأجزاء المحترقة:
تخلّص من أي أجزاء سوداء أو محترقة قبل الأكل، لأنها تحتوي على تركيز عالٍ من المركبات المسرطنة.

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

ـ نظافة الشواية:
احرص على تنظيف الشواية بعد كل استخدام لإزالة بقايا الكربون والدخان التي قد تلتصق بالطعام في المرات التالية.

ـ استخدم ورق الألومنيوم المثقوب أو غطاء للشواية:
يُقلل ذلك من تعرض الطعام للدخان المباشر الناتج عن احتراق الدهون.

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

ـ الإكثار من الخضروات والفواكه:
أضف للخطة الصحية خضروات وفواكه مشوية، فهي لا تنتج مركبات مسرطنة وتحتوي على مضادات أكسدة طبيعية.

ـ الاعتدال هو الأساس:
ينصح بعدم تناول اللحوم المشوية بشكل يومي، بل الاكتفاء بها بين الحين والآخر لتقليل التعرض التراكمي للمواد الضارة.

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

نصائح إضافية

ـ تجنّب استخدام سوائل الإشعال أو الفحم الرخيص الذي ينتج دخانًا كثيفًا.

ـ استخدم التوابل الغنية بمضادات الأكسدة كالزعتر والثوم لتقليل تكون HCAs.

ـ لا تضف الصلصات السكرية من البداية لتفادي احتراقها.

