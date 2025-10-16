خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو

أجاب محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، على سؤال الإعلامي كمال ماضي: “هل بنيامين نتنياهو سيواصل إشعال حروب جديدة للابتعاد عن محاكماته؟”، وذلك خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال أبو شامة: "هذا ما نخشاه، هناك العديد من نقاط الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لكن الرغبة الأمريكية المعلنة، خصوصًا من الرئيس الأمريكي، في إنهاء الحروب بالمنطقة، بما في ذلك الحرب مع إيران، تشكل عائقًا كبيرًا أمام نتنياهو لمنعه من المضي قدمًا في خططه السابقة التي كانت تعتمد على افتعال أزمات جديدة.

وأضاف أبو شامة أن نتنياهو يمتلك ملفات عديدة، منها اليمن وإيران، وقد يسعى لإشعال صراعات جديدة هناك، لكن المشهد الذي شهدناه في قمة شرم الشيخ برعاية مصر، التي خرجت ببراعة شديدة، أظهر دعمًا عالميًا للحالة السلمية، مع وجود ضمانات قوية من زعماء كبار، على رأسهم الرئيس الأمريكي، والرئيس المصري، ورئيس تركيا، وأمير قطر.

وأكد أبو شامة أن نتنياهو في مأزق حقيقي، لكنه معروف بتاريخه في استخدام أي ذريعة لإشعال الصراعات، بالإضافة إلى تاريخه الطويل في المفاوضات مع أطراف المقاومة الفلسطينية بخصوص المرحلة القادمة.