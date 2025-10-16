قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو

ترامب
ترامب
هاني حسين

أجاب محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، على سؤال الإعلامي كمال ماضي: “هل بنيامين نتنياهو سيواصل إشعال حروب جديدة للابتعاد عن محاكماته؟”، وذلك خلال مداخلة  على قناة “القاهرة الإخبارية”.

 وقال أبو شامة: "هذا ما نخشاه، هناك العديد من نقاط الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لكن الرغبة الأمريكية المعلنة، خصوصًا من الرئيس الأمريكي، في إنهاء الحروب بالمنطقة، بما في ذلك الحرب مع إيران، تشكل عائقًا كبيرًا أمام نتنياهو لمنعه من المضي قدمًا في خططه السابقة التي كانت تعتمد على افتعال أزمات جديدة.

وأضاف أبو شامة أن نتنياهو يمتلك ملفات عديدة، منها اليمن وإيران، وقد يسعى لإشعال صراعات جديدة هناك، لكن المشهد الذي شهدناه في قمة شرم الشيخ برعاية مصر، التي خرجت ببراعة شديدة، أظهر دعمًا عالميًا للحالة السلمية، مع وجود ضمانات قوية من زعماء كبار، على رأسهم الرئيس الأمريكي، والرئيس المصري، ورئيس تركيا، وأمير قطر.

وأكد أبو شامة أن نتنياهو في مأزق حقيقي، لكنه معروف بتاريخه في استخدام أي ذريعة لإشعال الصراعات، بالإضافة إلى تاريخه الطويل في المفاوضات مع أطراف المقاومة الفلسطينية بخصوص المرحلة القادمة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

كبار السن

العمر مجرد رقم.. تفاصيل أسباب الحساسية والكرامة الزائدة بعد سن الستين

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل: ولاد الأصول بين الناس زي النور في عتمة الليل

النصر للسيارات

بعد الأتوبيسات.. شركة النصر تبدأ إنتاج السيارات الملاكي

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

