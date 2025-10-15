رئيس الوزراء: مصر ستشارك بقوة في إعادة إعمار غزة بخبراتها وشركاتها الوطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستكون من أهم الدول والكيانات التي ستشارك في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مستندة إلى ما تمتلكه من خبرات واسعة وشركات وطنية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف المجالات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر بما لديها من قدرات فنية وهندسية ولوجستية، ستضطلع بدور محوري في جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة للمشاركة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة لأهالي القطاع.

تنفيذ المشروعات الكبرى

وقال رئيس الوزراء إن التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الأخيرة، مثل المدن الجديدة وشبكات الطرق والبنية التحتية، تؤهلها لتكون شريكًا أساسيًا في عملية الإعمار، بالتعاون مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة.