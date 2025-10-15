سيبكي الرجال يوم اعتزاله .. الدردير يعلق على اعتزال عبدالله السعيد

عبر الناقد الرياضي، عمرو الدردير عن حزنه الكبير عند اعتزال نجم الزمالك، عبدالله السعيد.

وكتب الدرديري على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بكت النساء في نهاية فيلم تيتانيك، وبكى الأطفال مع آخر حلقات كرتون كابتن ماجد، وسيبكي الرجال يوم اعتزال عبدالله السعيد".

رفض طلب عبدالله السعيد بالانضمام لمنتخب مصر الثاني

قال الإعلامي خالد الغندور إن الفترة الماضية شهدت تواصل بين حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني وعبدالله السعيد لاعب الزمالك من أجل ضمه للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب بقطر ديسمبر المقبل.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"القصة بدأت من عند عبدالله السعيد والذي أبدى رغبته في التواجد في كأس العرب لكن بدون الدخول في أي معسكرات وخوض مباريات ودية".

تابع :"حلمي طولان رفض مبدأ ضم أي لاعب سواء عبدالله السعيد أو غيره بدون لعب وديات مع المنتخب، مؤكدا على أن الاستعانة بلاعب الزمالك سيتوقف على انضمامه للمعسكرات والمشاركة في الوديات".