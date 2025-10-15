القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا للمستهلك النهائي على منظومة السلع التموينية، وذلك بجانب العبوة الحالية سعة ٨٠٠ مللي والمتاحة ضمن المنظومة بسعر ٣٠ جنيهًا للمستهلك النهائي.

وفي سياق متصل أكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن طرح العبوة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتوفير خيارات متنوعة تتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته.

تنويع العبوات

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن تنويع العبوات والأوزان يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في إتاحة السلع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مع استمرار الجهود لضمان انتظام ضخ السلع التموينية بجميع المحافظات من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

تطوير منظومة السلع التموينية

وشددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التزامها الدائم بتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة السلع التموينية، وطرح منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.