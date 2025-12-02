فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

أصدرت مدرسة فتية الإسلام في السويس، بيانا إعلاميا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، ردا على ما تردد بشأن الشكوى الخاصة بقيام أحد المدرسين بتقبيل تلميذ بالمرحلة الإبتدائية بطريقة غير لائقة.

ماذا حدث ؟

وقالت المدرسة، في بيانها ، بناءً على الشكوى التي تقدم بها ولي أمر التلميذ ، قامت إدارة المدرسة بمراجعة الكاميرات والتأكد من واقعة تقبيل التلميذ بالمرحلة الابتدائية بطريقة غير لائقة.

فسخ تعاقد المدرس وإنهاء خدمته

وأضافت المدرسة، في بيانها : أن إدارة المدرسة رفضا منها لأي سلوك قد يشوبه التفسير الخاطئ من أحد وحرصا منها على سلامة أبناءها ، قامت على الفور بإحالة هذا المعلم للتحقيق العاجل ، وبناء عليه قامت بفسخ تعاقد هذا المدرس و إنهاء خدمته بالمدرسة.

قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب



جدير بالذكر أنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة الطلاب، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الآتية:

• إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

• تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

• إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

• إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس، لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).

• إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس، لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

• يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

• يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

• يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

• إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

• إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

• اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

• مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦

• يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

• يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

• يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

• التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

• التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.