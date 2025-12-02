قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ياسمين بدوي

أصدرت المدارس تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

حيث قالت المدارس لطلاب الصف الثالث الإعدادي ، لابد من التأكد بدقة من الآتي قبل طباعة استمارة الشهادة الاعدادية 2026 :

  • مطابقة الاسم كما هو مدون في شهادة الميلاد الإلكترونية
  • مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل الطباعة
  • وفي حالة وجود أي اختلاف بين بيانات استمارة الشهادة الاعدادية 2026 وشهادة الميلاد لابد من مراجعة شئون الطلاب في المدرسة
  • يتم طباعة استمارة الشهادة الاعدادية 2026 ملونة ونفس صورة الاستمارة هي الصورة التي سيتم تقديمها للمدرسة

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

البريد الإلكتروني الموحّد للطلاب

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/ .

ونبّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2026 الالكترونية

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2026 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

استمارة الشهادة الاعدادية 2026 استمارة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية 2026 الشهادة الاعدادية

