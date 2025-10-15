وزيرة التضامن: قدمنا 250 ألف خدمة طبية للمصابين الفلسطينيين

أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر قدم خدمات طبية للمصابين الفلسطينيين داخل مصر .

وقالت مايا مرسي ، في كلمتها في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: " خلال العامين الماضيين وصل إلى مصر 107 ألف عابر فلسطيني من مصاب ومرافق، وقدمنا 250 ألف خدمة طبية للمصابين الفلسطينيين ".

وتابعت مايا مرسي: " استقبلنا أكثر من 200 زيارة لشخصيات دولية في العريش والقاهرة لمتابعة سير إيصال المساعدات الإنسانية لغزة ".

وأكملت مايا مرسي: "الهلال الأحمر المصري مستمر في عمله لدخال المساعدات الإنسانية ، واليوم تم إدخال القافلة الـ 50 والتحالف الوطني للعمل الأهلي والمنظمات الاهلية لعبت دورا مما في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية".

ولفتت مايا مرسي: " مصر تدعم كل الجهود الرامية لإعادة الإعمار".