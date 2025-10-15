مدبولى: مؤتمر شرم الشيخ للسلام أوقف الحرب الكارثية على غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاسبوع حدث حادث عظيم مؤتمر شرم الشيخ للسلام والذي انعقد بحضور أكثر من 20 زعيمًا من دول العالم وهو ما أوقف حرب غزة لافتا أنها حرب كارثية دامت لعامين .

وأكد مدبولي على عدد من النقاط لافتًا أن مصر وقفت بقيادتها وشعبها تؤدي واجبها بمنتهي القوة وللشفافية والنزاهة مشيرة الي ان للقوات السملحة كانت تحمي حدودنا حيث اننا لن نفرط في اي شبر من حدودنا .

وأشار مدبولي ان مصؤ بذلت كل جهودها مع الدول وفي المخافل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ودهم فكرة الدولة الفلسطينة مستقلة مؤكدا ان العديد من الدول اعترفت باقمة دولة فلسطين