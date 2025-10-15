رموه من الخامس.. مصرع شاب على يد مجموعة أشخاص في السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحرياتها لكشف ملابسات مقتل شاب عشريني على يد مجموعة من الأشخاص وإلقائه من الطابق الخامس بأحد العقارات في مدينة السلام.

مقتل شاب على يد مجموعة أشخاص في السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من المستشفى العام يفيد باستقبال شاب متوفي داخل المستشفى وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان الشاب أسفل عقار بمنطقة اسبيكو ملقى في أحد الشوارع ، كما تبين أن الشاب تم التعدي عليه وإلقائه من الطابق الخامس بالعقار المعثور عليه أسفله.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب تم التعدي عليه على يد مجموعة من الأشخاص تعـدوا عليه بالضرب وألقوه من الطابق الخامس، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.