استقبل اليوم القاضي عاصم الغابش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - بمكتبه بديوان محكمة النقض المستشار محمد الفيصل يوسف رجب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

وقد حضر هذا اللقاء القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي محمد أبا زيد نائب رئيس محكمة النقض، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، القاضي / حسام الجيزاوى نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

و خلال اللقاء ، أعرب المستشار / محمد الفيصل عن خالص تهانيه للقاضي / عاصم الغايش متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد .

من جانبه ، عبر القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة ، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة، والمساهمة في ضمان سلامة أعمال المؤسسات من خلال الرقابة المالية والقانونية .

تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الجهاز المركزى للمحاسبات على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع كافة الجهات القضائية وفى مقدمتها محكمة النقض .

وفى ختام اللقاء أكدا عن التقدير المتبادل والرغبة فى استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين .