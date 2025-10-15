تأجيل محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 12 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 19851 لسنة 2025، جنايات الهرم، في القضية المعروفة بـ"الهيكل الإداري"، لجلسة 12 يناير 2026.

محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالهرم

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 يونيو 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرين تهم تمويل جماعة إرهابية.