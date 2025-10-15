حبس سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الأعمال المنافية للآداب

قررت جهات التحقيق حبس إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، تحمل جنسية دولة أجنبية، بإدارة نادٍ صحى، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى، وأمكن ضبطها وبصحبتها 5 سيدات، من بينهن 2 يحملن جنسيات دول أخرى، ولاثنين أخريين معلومات جنائية، 3 أشخاص.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.