مصرع شاب دهسه قطار بمحطة الأزهر في أسيوط

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث دهس من أحد القطارات أثناء عبورة السكة الحديد بمحطة قطار الأزهر بمدينة أسيوط.

بلاغ بوقوع حادث بمحطة قطارات الازهر

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث صدم قطار لشخص بمحطة الأزهر.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف و تبين من المعاينة والفحص مصرع " يحيى . م . ي " ،21 عامًا محمد يحيى،

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.