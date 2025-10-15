قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
محافظات

بعد سقوط تروسيكل التلاميذ.. محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث مصرف قناطر حواس

محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث مصرف قناطر حواس
محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث مصرف قناطر حواس
إيهاب عمر

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، موقع الحادث الذي شهد سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة للوحدة المحلية بقرية منقباد بمركز أسيوط.

وذلك لتفقد الأوضاع ميدانيًا ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الواقعة، بحضور المهندس أبو العيون فرحات مدير عام مديرية الري بالمحافظة، ودكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية.

 إنشاء سور حماية على جانبي المصرف

وأكد المحافظ خلال جولته أن سلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان أمن وسلامة الأهالي والمارة.

 ووجه بسرعة إنشاء سور حماية على جانبي المصرف طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، لتأمين حركة المرور والمركبات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان في التنفيذ.

كما كلف المحافظ مسئولي الري بالبدء الفوري في إزالة جميع المخلفات والتراكمات من المجرى المائي ورفع كفاءة المنطقة بالكامل بما يضمن انسياب المياه.

وخلال الزيارة، استمع اللواء هشام أبو النصر إلى مطالب عدد من الأهالي، حيث تلقى مبادرة كريمة من أحد أبناء قرية بهيج بالتبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة أو معهد ديني لخدمة أبناء المنطقة، موجهًا بسرعة دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربًا عن تقديره لمساهمات المجتمع المدني ومشاركته الإيجابية في دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي ختام جولته، شدد محافظ أسيوط على أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في صيانة المرافق الحيوية والخدمية، مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأهالي يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقرار المرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة لأبناء المحافظة.

أسيوط الحادث سقوط تروسيكل بمصرف منقباد تلاميذ مدارس ضحايا حادث سقوط تروسيكل مصرف مائي ترعة حواس

