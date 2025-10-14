إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع مساء اليوم الثلاثاء بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي أمام مدخل عزبة دوس بمركز القوصية.

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص بكسور

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من زينب محمود محمد، 4 أعوام، اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ومصطفى محمود محمد، عامان، اشتباه كسر بقاع الجمجمة، وأسماء عبد المنعم منصور، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعمر مرعي عبد الناصر، 35 عامًا، كسر بالقدم الأيمن، وأحمد محمد مصطفى، 35 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.



وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج ، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.