إزالة 14 مكمورة فحم مخالفة على مساحة 3000 متر بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بإستمرار تكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينه الدلنجات، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة بإزالة 14مكمورة فحم على مساحة 3000 م بقرية مؤسسة البستان لمخالفة الإشتراطات البيئية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة.