موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

يترقب الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر2025، والتي من المقرر صرفها خلال الأسبوع المقبل بحسب ما أعلنته وزارة المالية بشكل رسمي.

موعد صرف مرتبات أكتوبر ٢٠٢٥

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل ابتداء من يوم 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

و تصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24 لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.

وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين بالدولة، عدة طرق للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة وسرعة، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

موعد صرف مرتبات اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

موعد مرتبات شهر أكتوبر 2025:

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025

اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025، ابتداء من 24 ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.