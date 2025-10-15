قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
سوهاج _ أنغام الجنايني

في لحظاتٍ قصيرة، تحوّل يوم عمل عادي داخل إحدى صيدليات منطقة الزهراء بمدينة سوهاج إلى واقعة هزّت الرأي العام، بعد أن وثّقت كاميرات المراقبة مشهدًا صادمًا لشاب يتحرش بفتاة أثناء أداء عملها، في جريمة أثارت الغضب والاستنكار بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

بدأت فصول الحادثة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يُفيد بتداول مقطع فيديو يُظهر الشاب أثناء تحرشه بفتاة داخل صيدلية شهيرة بالمنطقة.

الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم، دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري، وفور الاطلاع على محتواه، وجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث عاجل من وحدة مباحث القسم، لفحص الواقعة وضبط المتهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الأمن لن يتهاون في مواجهة أي تجاوز يمس كرامة المرأة أو يهدد أمن المجتمع.

تحرّكت الأجهزة الأمنية على الفور، وتم فحص كاميرات الصيدلية وما جاورها بدقة، كما تم الاستماع إلى أقوال الفتاة المجني عليها وعدد من العاملين وشهود العيان، الذين أكدوا جميعهم صحة ما ظهر في الفيديو.

وبعد ساعات من البحث المكثف، تم تحديد هوية المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر، وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطه واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم بارتكابه الواقعة، زاعمًا أنها كانت بدافع التهور والطيش، في محاولة لتبرير فعلته المشينة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للتحقيق الذي وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تم تجديدها إلى 15 يومًا.

تلك الواقعة، التي تحوّلت من مجرد فيديو متداول إلى قضية رأي عام، فتحت من جديد ملف أمن بيئة العمل للنساء، وضرورة فرض رقابة أشد على سلوكيات الأفراد، حمايةً للكرامة الإنسانية وصونًا لحقوق العاملات في مواقعهن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج صيدلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق

بدء تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق الجديد في رمضان " عاليا".. صور

نيللي كريم

تفاصيل عرض فيلم "هابي بيرث داي" في مهرجان الجونة

محمد العمروسي مع ابناؤه وزوجته مي فاروق

بعد أزمة نفقة طليقته.. محمد العمروسي يظهر مع أبنائه وزوجته مي فاروق

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد