أخبار التكنولوجيا.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة و فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أرباح سامسونج في الربع الثالث تكشف عن أداء قوي واستثنائي



تشهد شركة سامسونج فترة ازدهار لافتة وذلك بفضل الطفرة المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فما زال الشركة تحتفظ بلقب أكبر مصنّع للشرائح في العالم. ومن جانبها قد أصدرت شركة سامسونج توجيهاتها الخاصة وذلك بنتائج الربع الثالث من عام 2025، متوقعة أن تحقق أعلى أرباح فصلية منذ عام 2022.

ينافس ساعات أبل.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة



اكتسب سوق الأساور القابلة للارتداء العالمي سوارا جديدا منافس لشركة آبل. فوفقًا لأحدث تقرير للربع الثاني من عام 2025 من شركة الأبحاث أومديا، تفوقت شاومي على منافسيها لتحتل المركز الأول في الشحنات العالمية، مدفوعةً بنموٍّ مذهل بنسبة 61% على أساس سنوي. وتلتها هواوي في المركز الثاني، بينما تراجعت آبل ، على الرغم من حضورها المتميز، إلى المركز الثالث.

ببطارية خارقة.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتهأ

صُمم هاتف Vivo X300 Pro ليقدم تجربة هاتف ذكي رائدة، يجمع بين الأداء المتطور، والمشاهد الغامرة، ونظام كاميرا مصمم بدقة ووضوح فائقين، بفضل مكوناته المتطورة وبرمجياته الذكية، فهو مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن السرعة والجودة والموثوقية في جهاز واحد أنيق.

Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح



أطلقت شركة Oppo أخيرًا واجهة ColorOS 16 - وهي واجهة مخصصة تعتمد على نظام التشغيل Android 16 والتي توفر ترقيات بصرية في جميع أنحاء النظام، وتخصيصات موسعة، وتركز أيضًا على تجربة أكثر سلاسة، وقدرات ذكاء اصطناعي أفضل، ونظام بيئي قوي، مع تحسين الأداء وكفاءة الطاقة.

