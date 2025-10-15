قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي شيرين عبد الوهاب : هترجع تغنى تانى ومن حقها إصدار أغاني فى أى وقت
سيبكي الرجال يوم اعتزاله .. الدردير يعلق على اعتزال عبدالله السعيد
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
أخبار التكنولوجيا.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة و فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أرباح سامسونج في الربع الثالث تكشف عن أداء قوي واستثنائي
 

تشهد شركة سامسونج فترة ازدهار لافتة وذلك بفضل الطفرة المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فما زال الشركة تحتفظ بلقب أكبر مصنّع للشرائح في العالم. ومن جانبها قد أصدرت شركة سامسونج توجيهاتها الخاصة وذلك بنتائج الربع الثالث من عام 2025، متوقعة أن تحقق أعلى أرباح فصلية منذ عام 2022.

ينافس ساعات أبل.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة
 

اكتسب سوق الأساور القابلة للارتداء العالمي سوارا جديدا منافس لشركة آبل. فوفقًا لأحدث تقرير للربع الثاني من عام 2025 من شركة الأبحاث أومديا، تفوقت شاومي على منافسيها لتحتل المركز الأول في الشحنات العالمية، مدفوعةً بنموٍّ مذهل بنسبة 61% على أساس سنوي. وتلتها هواوي في المركز الثاني، بينما تراجعت آبل ، على الرغم من حضورها المتميز، إلى المركز الثالث.

ببطارية خارقة.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتهأ

صُمم هاتف Vivo X300 Pro ليقدم تجربة هاتف ذكي رائدة، يجمع بين الأداء المتطور، والمشاهد الغامرة، ونظام كاميرا مصمم بدقة ووضوح فائقين، بفضل مكوناته المتطورة وبرمجياته الذكية، فهو مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن السرعة والجودة والموثوقية في جهاز واحد أنيق.

Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
 

أطلقت شركة Oppo أخيرًا واجهة ColorOS 16 - وهي واجهة مخصصة تعتمد على نظام التشغيل Android 16 والتي توفر ترقيات بصرية في جميع أنحاء النظام، وتخصيصات موسعة، وتركز أيضًا على تجربة أكثر سلاسة، وقدرات ذكاء اصطناعي أفضل، ونظام بيئي قوي، مع تحسين الأداء وكفاءة الطاقة.

إليك كافة المعلومات التي قد تبحث عنها، بما في ذلك الميزات الجديدة والترقيات الرئيسية والجدول الزمني للطرح.


 


 


 

أحدث أخبار التكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

