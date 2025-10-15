ينافس ساعات أبل.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة

اكتسب سوق الأساور القابلة للارتداء العالمي سوارا جديدا منافس لشركة آبل. فوفقًا لأحدث تقرير للربع الثاني من عام 2025 من شركة الأبحاث أومديا، تفوقت شاومي على منافسيها لتحتل المركز الأول في الشحنات العالمية، مدفوعةً بنموٍّ مذهل بنسبة 61% على أساس سنوي. وتلتها هواوي في المركز الثاني، بينما تراجعت آبل ، على الرغم من حضورها المتميز، إلى المركز الثالث.

سوار شاومي الذكي 9

بلغ إجمالي الشحنات 50.2 مليون وحدة خلال الربع، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. ويعكس هذا الطلب القوي على أجهزة تتبع اللياقة البدنية والأساور الذكية. وتسيطر الأجهزة القابلة للارتداء منخفضة التكلفة، مثل سلسلتي Xiaomi Band وRedmi Band، على الأسواق العالمية، لا سيما مع سعي المستخدمين للحصول على ميزات أكثر ذكاءً بأسعار معقولة.

تتوقع شركة Omdia نموًا في السوق بنسبة 8% في عام 2025 و9% في عام 2026. لكن التحول الحقيقي يحدث في قطاع الأجهزة. فبينما تُعزز الأساور الأساسية حجم المبيعات، تتعزز القيمة في سوق الساعات الذكية. لم تُمثل هذه الساعات سوى 32% من شحنات الربع الثاني، لكنها ساهمت بنسبة 69% من إجمالي قيمة السوق. باختصار، يشتري عدد أقل من الناس الساعات، لكنهم ينفقون عليها أكثر.

سوق الأجهزة القابلة للارتداء

هذا يدفع العلامات التجارية إلى إعادة النظر في اللعبة. فبدلاً من التركيز على المواصفات فحسب، تُضاعف الشركات جهودها في مجال الأنظمة البيئية. تعتمد شاومي على نظام HyperOS لربط أجهزتها القابلة للارتداء بشكل وثيق بمجموعة أجهزتها الأوسع. أما هواوي، فتبني نظامًا بيئيًا صحيًا متكاملًا عبر تطبيق Huawei Health، الذي يتضمن الأجهزة وتحليلات البيانات وخدمات الاشتراك.

شهدت شركة آبل انخفاضًا بنسبة 1% في شحناتها، بينما سجلت سامسونج نموًا متواضعًا. واستكملت شركة نويز الهندية المراكز الخمسة الأولى، مما يُبرز الدور المتنامي للمنطقة في سباق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي.