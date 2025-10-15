قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ينافس ساعات أبل.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة

الأساور القابلة للارتداء
الأساور القابلة للارتداء
لمياء الياسين

اكتسب سوق الأساور القابلة للارتداء العالمي سوارا جديدا منافس لشركة آبل. فوفقًا لأحدث تقرير للربع الثاني من عام 2025 من شركة الأبحاث أومديا، تفوقت شاومي على منافسيها لتحتل المركز الأول في الشحنات العالمية، مدفوعةً بنموٍّ مذهل بنسبة 61% على أساس سنوي. وتلتها هواوي في المركز الثاني، بينما تراجعت آبل ، على الرغم من حضورها المتميز، إلى المركز الثالث.

سوار شاومي الذكي 9

بلغ إجمالي الشحنات 50.2 مليون وحدة خلال الربع، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. ويعكس هذا الطلب القوي على أجهزة تتبع اللياقة البدنية والأساور الذكية. وتسيطر الأجهزة القابلة للارتداء منخفضة التكلفة، مثل سلسلتي Xiaomi Band وRedmi Band، على الأسواق العالمية، لا سيما مع سعي المستخدمين للحصول على ميزات أكثر ذكاءً بأسعار معقولة.
تتوقع شركة Omdia نموًا في السوق بنسبة 8% في عام 2025 و9% في عام 2026. لكن التحول الحقيقي يحدث في قطاع الأجهزة. فبينما تُعزز الأساور الأساسية حجم المبيعات، تتعزز القيمة في سوق الساعات الذكية. لم تُمثل هذه الساعات سوى 32% من شحنات الربع الثاني، لكنها ساهمت بنسبة 69% من إجمالي قيمة السوق. باختصار، يشتري عدد أقل من الناس الساعات، لكنهم ينفقون عليها أكثر.

سوق الأجهزة القابلة للارتداء 

هذا يدفع العلامات التجارية إلى إعادة النظر في اللعبة. فبدلاً من التركيز على المواصفات فحسب، تُضاعف الشركات جهودها في مجال الأنظمة البيئية. تعتمد شاومي على نظام HyperOS لربط أجهزتها القابلة للارتداء بشكل وثيق بمجموعة أجهزتها الأوسع. أما هواوي، فتبني نظامًا بيئيًا صحيًا متكاملًا عبر تطبيق Huawei Health، الذي يتضمن الأجهزة وتحليلات البيانات وخدمات الاشتراك.
شهدت شركة آبل انخفاضًا بنسبة 1% في شحناتها، بينما سجلت سامسونج نموًا متواضعًا. واستكملت شركة نويز الهندية المراكز الخمسة الأولى، مما يُبرز الدور المتنامي للمنطقة في سباق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي.

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

أرشيفية

الإغاثة الطبية بغزة: استقبال 170 ألف جريح في مستشفيات القطاع خلال عامين

صورة أرشيفية

الشيتاني: تعليم الفتيات مفتاح خفض المواليد.. والتنمية تغير ثقافة العزوة

صورة أرشيفية

الشيتاني: انخفاض تاريخي في معدل المواليد بمصر يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تنظيم الأسرة

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

