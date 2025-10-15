محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث آليات توفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة وجودة عالية

عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات توفير الزي المدرسي للطلاب بأسعار مخفضة وجودة ممتازة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل الأسر السوهاجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومديري التعليم الفني والتعليم الصناعي بالمديرية.

محافظة سوهاج

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مقترحًا لتصنيع وتوريد الزي المدرسي من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مدارس التعليم الصناعي، ليُطرح بسعر أقل بنسبة 35% من أسعار السوق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الخامات والتصميم.

ووجَّه المحافظ بضرورة إلزام جميع المدارس سواء الحكومية أو التجريبية أو الخاصة، بالاعتماد على هذا المنتج المحلي الموحد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب ودعم الصناعات المحلية داخل المحافظة.

كما وجّه "سراج" بإطلاق حوار مجتمعي موسع على مستوى الإدارات التعليمية، لمناقشة المقترح مع أولياء الأمور ومجالس الآباء والمعلمين، تمهيدًا لوضع ضوابط وتعليمات واضحة للإلزام بالتطبيق اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، على أن يتم عرض نتائج هذا الحوار وتوصياته على المحافظ خلال أسبوعين.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار حرص محافظة سوهاج على دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال مبادرات واقعية تضمن الجودة والسعر العادل.

ولفت إلى أهمية تفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين في متابعة تنفيذ المشروع وتقييم أثره المجتمعي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن شكره للمحافظ على دعمه المستمر للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المديرية ستعمل على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتفعيل المشروع، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.