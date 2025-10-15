قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث آليات توفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة وجودة عالية

جانب من اجتماع محافظة سوهاج
جانب من اجتماع محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات توفير الزي المدرسي للطلاب بأسعار مخفضة وجودة ممتازة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل الأسر السوهاجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومديري التعليم الفني والتعليم الصناعي بالمديرية.

محافظة سوهاج

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مقترحًا لتصنيع وتوريد الزي المدرسي من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مدارس التعليم الصناعي، ليُطرح بسعر أقل بنسبة 35% من أسعار السوق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الخامات والتصميم.

ووجَّه المحافظ بضرورة إلزام جميع المدارس سواء الحكومية أو التجريبية أو الخاصة، بالاعتماد على هذا المنتج المحلي الموحد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب ودعم الصناعات المحلية داخل المحافظة.

كما وجّه "سراج" بإطلاق حوار مجتمعي موسع على مستوى الإدارات التعليمية، لمناقشة المقترح مع أولياء الأمور ومجالس الآباء والمعلمين، تمهيدًا لوضع ضوابط وتعليمات واضحة للإلزام بالتطبيق اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، على أن يتم عرض نتائج هذا الحوار وتوصياته على المحافظ خلال أسبوعين.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار حرص محافظة سوهاج على دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال مبادرات واقعية تضمن الجودة والسعر العادل.

ولفت إلى أهمية تفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين في متابعة تنفيذ المشروع وتقييم أثره المجتمعي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن شكره للمحافظ على دعمه المستمر للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المديرية ستعمل على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتفعيل المشروع، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

