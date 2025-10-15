قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة

صورة من الحفل
صورة من الحفل
أحمد العيسوي

في واحدة من أكثر الليالي إثارة للجدل والإبهار، شهدت منطقة أهرامات الجيزة حدثًا فنيًا استثنائيًا جمع بين عبق التاريخ وسحر التكنولوجيا الحديثة، حيث احتضنت الأهرامات حفلاً موسيقيًا عالميًا للفنان الإيطالي الأمريكي ماتيو ميليري، الشهير باسم «أنيما»، أحد أبرز نجوم موسيقى الـ"تيكنو" في العالم.

الحفل لم يكن مجرد عرض موسيقي؛ بل تجربة بصرية وصوتية متكاملة جمعت أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 11 ألف سائح أجنبي، جاءوا من مختلف دول العالم؛ ليعيشوا تجربة موسيقية عند أقدم عجائب الدنيا السبع.

أنيما يدهش العالم من قلب الأهرامات

قدّم "أنيما" حفله الكبير بعنوان "Quantum Genesys" في عرض قسمه إلى جزأين، الأول بعنوان «كوانتوم» ركز فيه على الموسيقى الإلكترونية الحديثة وإيقاعاتها النابضة، أما الجزء الثاني «نهاية جينيسيس» فكان عرضًا بصريًا مذهلًا استخدمت فيه تقنيات الإضاءة ثلاثية الأبعاد والخدع الضوئية العملاقة، مما حوّل سماء الجيزة إلى لوحة فنية متحركة.

وتميز العرض بتقنيات إنتاجية غير مسبوقة في مصر، استخدم فيها "أنيما" شاشة عرض ضخمة تُعد الأكبر في تاريخ الحفلات المصرية، ومسرحين متكاملين، في تناغم مبهر بين الموسيقى والضوء والخيال.

الحفل كان من تنظيم إحدى الشركات بالتعاون مع جهات مصرية رسمية، وسط إجراءات تنظيمية عالية المستوى وأجواء احتفالية آمنة.

من هو أنيما؟

«أنيما» هو الاسم الفني للمنتج والموسيقي الإيطالي الأمريكي ماتيو ميليري، أحد مؤسسي شركة التسجيلات الشهيرة Afterlife Records.

اشتهر بعروضه الصوتية البصرية المبتكرة التي تمزج بين الموسيقى والتكنولوجيا والفن الرقمي، وقد قدّم عروضًا ضخمة في مدن عالمية مثل لاس فيجاس، إيبيزا، ساو باولو، والآن القاهرة.

ضمن جولته العالمية الحالية، كان اختياره لمصر محطة محورية، حيث وصف الحفل عند الأهرامات عبر منصاته الرسمية بأنه "لحظة تاريخية فارقة" في مسيرته الفنية.

تفاصيل الحجز والتنظيم

تميّز تنظيم الحفل بدقّة عالمية، إذ تم الحجز إلكترونيًا فقط عبر موقع الفنان ومنصاته الرسمية، من خلال نظام دقيق يعتمد على إرسال البيانات الشخصية والتأكيد عبر البريد الإلكتروني.

ولم تكن التذاكر متاحة للعامة، بل لمن هم فوق 21 عامًا، وبتنسيق خاص للمجموعات والثنائيات.

كما أعدّ "أنيما" كتيبًا إرشاديًا للزوار الأجانب تضمّن معلومات تفصيلية عن أفضل الفنادق، وأبرز المناطق السياحية، وطرق الحصول على التأشيرات، ما يعكس مستوى التنظيم والاهتمام بالسياحة الوافدة.

وقد نفدت جميع التذاكر قبل موعد الحفل بأيام قليلة.

السياحة الترفيهية في صدارة المشهد

وتعليقا على هذا الحفل، قال عاطف بكر عجلان الخبير السياحي، إن تنظيم حفلات موسيقية عالمية مثل حفل الـ DJ الإيطالي «أنيما» أمام الأهرامات، يُعد من أهم الأدوات الحديثة لتنشيط السياحة في مصر خاصة فئة السياحة الشبابية والترفيهية التي أصبحت تُمثل نسبة كبيرة من حركة السفر العالمية.

وأوضح الخبير السياحي- في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد- أن هذا النوع من الفعاليات يُسهم في تنويع المنتج السياحي المصري الذي لا يقتصر فقط على السياحة الثقافية والأثرية، بل يمتد إلى الفنون المعاصرة والموسيقى، مما يجعل مصر وجهة مفضلة لفئات جديدة من السياح الأوروبيين والعرب.

أنواع الموسيقى وجاذبيتها للسياح

وأشار عجلان إلى أن موسيقى الـ Techno التي قدّمها « أنيما » تُعد من الأنواع المنتشرة عالميًا مثل الراب والبوب والروك والجاز، وهي موسيقى شبابية تركز على الإيقاع والإضاءة والتجربة البصرية، وليست لها أي علاقة بمفاهيم أو طقوس غامضة كما يعتقد البعض.

وأضاف أن هذه الحفلات تُشبه مهرجانات عالمية كـ «تومورولاند » في بلجيكا و«كواتشيلا» في أمريكا، التي تستقطب مئات الآلاف من الزوار سنويًا وتُحقق عوائد ضخمة في السياحة والفنادق والنقل.

القيمة الاقتصادية والثقافية للحدث

وأكد الخبير السياحي، أن إقامة مثل هذه الفعاليات في مواقع أثرية كالأهرامات؛ تُعزز الدمج بين الماضي العريق والحاضر الحديث، مما يخلق تجربة فريدة يصعب تكرارها في أي دولة أخرى.

وأوضح أن الحفل الأخير جذب أكثر من 10 آلاف سائح أجنبي، بإجمالي إنفاق تجاوز 20 مليون دولار على الإقامة والمشتريات، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 3 آلاف شاب مصري في التنظيم والإنتاج والتجهيز، مما يمثل فائدة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة لقطاع السياحة.

ردًا على الجدل والاتهامات

وعلّق عجلان على ما تم تداوله بشأن أن هذه الحفلات تتضمن «طقوسًا ماسونية» أو «عبادة شيطان»، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن مثل هذه الموسيقى تُعرض في جميع دول العالم المتقدمة بما فيها السعودية والإمارات، حيث تستضيفان حفلات لأشهر نجوم الدي جي مثل ديفيد جوتا و«تييستو» في مواقع أثرية وسياحية بهدف الجذب السياحي وليس لأي غرض آخر.

وأوضح أن الحفل اعتمد على عروض ثلاثية الأبعاد وتقنيات ضوئية متقدمة تُحاكي المستقبل، وهي مجرد رؤية فنية لا علاقة لها بالمعتقدات أو الرموز الدينية.

خطة طويلة الأمد لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية

ونوّه عجلان بأن الشركة المنظمة للحفل كانت قد وقّعت اتفاقية لمدة 15 عامًا مع وزارة السياحة والآثار؛ لإدارة وترميم مواقع أثرية كالمتحف المصري وسقارة وقصر محمد علي، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بدعم السياحة المصرية وتعزيز حضورها عالميًا.

وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مثل هذه المشروعات يُعد من أقوى أدوات الترويج الدولي لمصر، خاصة عند استضافة فعاليات تغطيها وسائل الإعلام العالمية وتُحدث ضجة إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصر على خريطة الفعاليات العالمية

وأكد الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، أن استضافة حفلات عالمية أمام الأهرامات تُعيد مصر إلى صدارة خريطة الترفيه العالمية، وتُبرز قدرتها على الجمع بين التاريخ والفن والتكنولوجيا في تجربة واحدة فريدة.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات لا تسيء للمكان الأثري؛ بل تُعيد تعريفه للأجيال الجديدة كرمز حضاري منفتح على العالم، مؤكدا أن مصر تمتلك المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا للفعاليات الموسيقية والفنية العالمية.


حين تصنع الموسيقى سياحة بملايين الدولارات

لم يكن حفل «أنيما» أمام الأهرامات مجرد عرضا موسيقيا عابرا، بل كان حدثًا استراتيجيًا كشف عن وجه جديد للسياحة المصرية، فبينما انشغل البعض بالجدل؛ كانت مصر تُصدر للعالم صورة مختلفة.. بلد آمن، منفتح، قادر على تنظيم فعاليات عالمية تجمع بين سحر التاريخ وروح الحداثة.

أنيما الأهرامات مصر السياحة تومورولاند

المزيد

