محمد يسري عبادة على رأس القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة عن حزب الشعب الجمهوري

يخوض النائب محمد يسري عبادة، انتخابات مجلس النواب 2026، علي رأس القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري.

ويشهد حزب الشعب الجمهوري على مدار الساعة، من خلال اجتماعات دورية ولقاءات ميدانية بكافة أماناته المنتشرة في جميع المحافظات، في إطار الاستعدادات لخوض الاستحقاق الانتخابي « مجلس نواب 2026».

ويضع الحزب وفقا لاستراتيجية موسعة في مقدمة أولوياته تعزيز مفهوم المواطنة وبناء وعي مجتمعي حقيقي.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء