أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
برلمان

محمد يسري عبادة على رأس القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة عن حزب الشعب الجمهوري

حسن رضوان

يخوض النائب محمد يسري عبادة، انتخابات مجلس النواب 2026، علي رأس القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري.

ويشهد حزب الشعب الجمهوري  على مدار الساعة، من خلال اجتماعات دورية ولقاءات ميدانية بكافة أماناته المنتشرة في جميع المحافظات، في إطار الاستعدادات  لخوض الاستحقاق الانتخابي « مجلس نواب 2026».

 ويضع الحزب وفقا لاستراتيجية موسعة في مقدمة أولوياته تعزيز مفهوم المواطنة وبناء وعي مجتمعي حقيقي. 

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء

انتخابات مجلس النواب 2026 القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ضبط ومصادرة 51 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالدقهلية

إصابة شخصين بحروق إثر اشتعال النيران بأحد المطاعم بالدقهلية

محافظة وجامعة المنيا تقيمان احتفالية كبرى احتفاءً بانتصارات أكتوبر

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

