أخبار سوهاج: ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير.. وإنجازات جديدة للمحافظة والجامعة

تواصل محافظة سوهاج حصد الإنجازات على المستويين التنفيذي والرقابي، وسط تحركات نشطة للأجهزة المعنية لضبط الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، شهدت المحافظة سلسلة من الفعاليات الهامة، أبرزها ضبط كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة داخل مطعم شهير، ونجاح جامعة سوهاج في حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في محو الأمية.

وذلك إلى جانب لقاء جماهيري للمحافظ للاستماع لشكاوى المواطنين واحتفالية بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت أحد المطاعم الشهيرة بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهود الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين من الغش الغذائي.

تم تشكيل حملة من مديرية التموين بسوهاج، بالاشتراك مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، وبمرافقة ضباط مباحث تموين سوهاج، حيث عُثر على نحو 350 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة والحمام واللحوم البلدية المتعفنة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرض المسؤول عن المطعم على النيابة العامة.

اللقاء الجماهيري الاسبوعي

كما عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام، لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية للمطالب تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ سوهاج يشهد احتفالية كلية الدراسات الإسلامية

وفي سياق آخر، شهد المحافظ احتفالية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وأشاد فيها ببطولات الجيش المصري التي خلدها التاريخ.

جامعة سوهاج تحقق إنجازًا جديدًا

من جانبها، أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني عن تحقيق إنجاز وطني جديد في مجال محو الأمية، بعد نجاحها في تعليم 11,821 مواطنًا خلال دورة يوليو 2025، لتحتل المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية.

إداريو سوهاج الجامعي يوجهون رسالة شكر لرئيس الجامعة

كما عبّر الإداريون بمستشفى سوهاج الجامعي عن تقديرهم لرئيس الجامعة على تنفيذه الأحكام القضائية الخاصة بهم، مؤكدين أن ذلك يعكس احترام الجامعة للقانون وحرصها على العدالة والإنصاف.

وتواصل محافظة سوهاج جهودها اليومية في مختلف القطاعات، سعيًا لتحقيق تنمية متكاملة تحفظ للمواطن حقه في حياة كريمة وخدمات تليق به.