محافظ سوهاج يشهد احتفالية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حسني رئيس منطقة سوهاج الأزهرية.

والدكتورة فاطمة مهدي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الدينية والتنفيذية، وطالبات الكلية.

محافظة سوهاج

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عزف السلام الجمهوري، تلتها كلمة ترحيبية من عميدة الكلية رحبت خلالها بالسيد المحافظ والسادة الحضور، مشيدة بدور القوات المسلحة المصرية في تحقيق النصر العظيم في السادس من أكتوبر عام 1973، واستعادة العزة والكرامة الوطنية.

كما عُرض خلال الحفل فيلم تسجيلي تناول دور علماء الأزهر الشريف في دعم القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، أعقبه تقديم عدد من الفقرات الفنية والإنشادية الوطنية لطالبات الكلية.

وكلمة ألقاها المستشار العسكري للمحافظة أكد فيها على بطولات الجيش المصري وتضحياته من أجل الوطن.

وقد ألقى محافظ سوهاج كلمة خلال الاحتفالية، أعرب فيها عن خالص تهانيه لقيادة وشعب مصر بمناسبة ذكرى النصر، موجها التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل رفع راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أن نصر أكتوبر سيظل رمزاً للإرادة المصرية الصلبة التي لا تعرف المستحيل.

وأكد "سراج" أن الانتصار العظيم في أكتوبر كان ثمرة وحدة الشعب المصري وجيشه، موجهاً الشكر لجامعة الأزهر الشريف وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات على تنظيم هذه الاحتفالية الوطنية التي تُجسّد قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب، داعياً الطالبات إلى الاقتداء بجيل أكتوبر في الإصرار على النجاح وبناء الوطن.