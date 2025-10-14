ضبط أكثر من 200 طن زيوت سيارات وأسمدة مغشوشة في ضربة تموينية بالصف

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة في تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط منشآت غير مرخصة تقوم بغش زيوت السيارات والأسمدة الزراعية بمركز الصف، وذلك في إطار توجيهات الدولة بمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك.



وقد تمكنت الحملة من ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير ومعالجة زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها بعد المعالجة، في مخالفة جسيمة تمثل غشًا وتدليسًا لسلعة هامة تتسبب في أضرار كبيرة للمركبات التي تستخدم تلك الزيوت.



وبلغت كمية المضبوطات 130 طنًا من المنتج النهائي والمواد الخام والزيوت المستعملة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط منشأة أخرى غير مرخصة تقوم بغش السماد الزراعي (سوبر فوسفات) وتقليد إحدى العلامات التجارية المشهورة، حيث تم التحفظ على 70 طنًا من المنتج النهائي والمواد الخام، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 200 طن من الزيوت والأسمدة المغشوشة.



وأكد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة استمرار الحملات التموينية المكثفة وضبط كل أشكال الغش التجاري وتقليد السلع، نظرًا لما تسببه تلك الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.



وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة أن الحملة المكبرة نُفذت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وبمشاركة ميدانية من قيادات المديرية وهم سلطان النجار مدير الرقابة المركزية بالمديرية، وأحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف، وعدد كبير من مفتشي المديرية وإدارة تموين الصف، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة .