قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط أكثر من 200 طن زيوت سيارات وأسمدة مغشوشة في ضربة تموينية بالصف

زيوت مغشوشة
زيوت مغشوشة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة في تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط منشآت غير مرخصة تقوم بغش زيوت السيارات والأسمدة الزراعية بمركز الصف، وذلك في إطار توجيهات الدولة بمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك.
 

وقد تمكنت الحملة من ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير ومعالجة زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها بعد المعالجة، في مخالفة جسيمة تمثل غشًا وتدليسًا لسلعة هامة تتسبب في أضرار كبيرة للمركبات التي تستخدم تلك الزيوت.
 

وبلغت كمية المضبوطات 130 طنًا من المنتج النهائي والمواد الخام والزيوت المستعملة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط منشأة أخرى غير مرخصة تقوم بغش السماد الزراعي (سوبر فوسفات) وتقليد إحدى العلامات التجارية المشهورة، حيث تم التحفظ على 70 طنًا من المنتج النهائي والمواد الخام، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 200 طن من الزيوت والأسمدة المغشوشة.
 

وأكد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة استمرار الحملات التموينية المكثفة وضبط كل أشكال الغش التجاري وتقليد السلع، نظرًا لما تسببه تلك الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
 

وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة أن الحملة المكبرة نُفذت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وبمشاركة ميدانية من قيادات المديرية وهم سلطان النجار مدير الرقابة المركزية بالمديرية، وأحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف، وعدد كبير من مفتشي المديرية وإدارة تموين الصف، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة .

اخبار الجيزة محافظة الجيزة زيوت مستعملة مغشوشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ترشيحاتنا

أرشيفية

إشادة حقوقية موسعة بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

الكتاب الذهبي

العدد الجديد من الكتاب الذهبي: أقلام واجهت الإرهـ اب.. وكتّاب ومفكرون أسقطوا أقنعة الإخـ وان

جانب من اللقاء

العمال العرب يثمن دور القاهرة في وقف إطلاق النار بغزة

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

المزيد