قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وصلنا لـ119 مليون نسمة.. عاطف الشيتاني: الدولة لديها خطط كبيرة لتحقيق رؤية 2030

السكان
السكان
البهى عمرو

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق: “إننا وصلنا لـ119 مليون نسمة، وتعداد 2027 يأتي بعد 10 سنوات من التعداد السابق الذي حدث في 2017، وهو أهم عملية معلوماتية تقوم بها الدولة خلال العقد المقبل”.


وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان السابق، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يتم الحصول على المعلومات من أجل التخطيط للـ 10 سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن كل قرارات التنمية من أول المدارس والمستشفيات والقرى والإسكان والاستثمارات مبنية على معلومات دقيقة من التعداد السكاني.

وأكد أن الدولة لديها خطط كبيرة لتحقيق رؤية 2030، وهذا يرتبط بشكل مباشر بأن تكون الأرقام التي تعمل عليها محدثة وموثقة، ولذا بدأ رئيس الحكومة الاستعداد ليكون التعداد على أعلى مستوى. 
 

المجلس القومي للسكان أحمد دياب قناة صدى البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

ذكرى تحويل القبلة

الأوقاف توضح الدروس المستفادة والحكمة من تحويل القبلة فى شعبان

تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام

تحويل القبلة.. حدث يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والأقصى

الصيام

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب

بالصور

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد