وصلنا لـ119 مليون نسمة.. عاطف الشيتاني: الدولة لديها خطط كبيرة لتحقيق رؤية 2030

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق: “إننا وصلنا لـ119 مليون نسمة، وتعداد 2027 يأتي بعد 10 سنوات من التعداد السابق الذي حدث في 2017، وهو أهم عملية معلوماتية تقوم بها الدولة خلال العقد المقبل”.



وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان السابق، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يتم الحصول على المعلومات من أجل التخطيط للـ 10 سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن كل قرارات التنمية من أول المدارس والمستشفيات والقرى والإسكان والاستثمارات مبنية على معلومات دقيقة من التعداد السكاني.

وأكد أن الدولة لديها خطط كبيرة لتحقيق رؤية 2030، وهذا يرتبط بشكل مباشر بأن تكون الأرقام التي تعمل عليها محدثة وموثقة، ولذا بدأ رئيس الحكومة الاستعداد ليكون التعداد على أعلى مستوى.

