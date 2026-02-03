قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجدي علام: الاحتباس الحراري وراء أزمة التغيرات المناخية التي بدأت بالفحم

البهى عمرو

 كشف الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ، أن التغيرات المناخية تعني تغير المناخ ووجود مشكلة فيه، وارتباط ذلك بالتعامل مع الكرة الأرضية التي توجد بين عدة كرات أخرى.


وقال علام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية روان أبو العينين، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن البشرية فرحت في البداية بالفحم وتعايشوا معه 500 سنة.

وأكد أن كل قطار قديما كان به عربة ممتلئة بالفحم ويوجد بها فحام من أجل تسخينه حتى يأخذ منه القطار الطاقة اللازمة للسير، موضحا أن هذه كانت بداية تغير المناخ.

وأضاف أنه تم اعتبار الفحم اكتشافا تاريخيا في البداية وتراكمت معه أكاسيد الكربون، وهذا نتج عنه ما يشبه زجاجة حول الكرة الأرضية، فاصبحت أشعة الشمس تدخل ولا تخرج فيما يعرف بالاحمرار أو زيادة في التسخين.

واختتم أن الغلاف الجوي أصبح قادرا على عودته لصورته الأولى بأن «يطفش» الفحم والدخان، حيث لا توجد قدرة حاليا على «تطفيش» الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري.
 

