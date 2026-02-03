قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير بيئة: أول تغير لـ المناخ كان باستخدام الفحم

الدكتور مجدي علام
الدكتور مجدي علام
البهى عمرو

أكد الدكتور مجدي علام خبير البيئة والمناخ، أن الفترة الأخيرة تتأثر جميع دول العالم بالتغيرات المناخية، وأن مشلكة المناخ أننا نتعامل مع الكرة الأرضية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وروان أبو العينين، أن أول تغير لـ المناخ هو استخدام الفحم، موضحًا أن القطارات في الماضي كانت تعمل بالفحم، وكان هناك عربة بالقطار يوضع فيها الفحم ويتم إشغاله لتشغيل القطار. 

ولفت إلى أن الجميع كان يفرح باستخدام الفحم، لكن بعد سنوات تم اكتشاف أن هذا أمر يضر البشرية، وأن الشمس الآ، أصبحت تدخل الغلاف الجوي ولا تخرج، بسبب الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن هناك تهديد بسبب التغيرات الجوية، وأن هذا الأمر يؤثر على الزراعة، والهواء، وكل شئ بالحياة، وأن ما يتم يشبه وضع الكرة الارضية في فرن.

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

