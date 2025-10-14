بعد وضع خطة شاملة.. إنشاء ملجأ للحيوانات الضالة بقنا

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ووضع خطة تنفيذية للتعامل معه بشكل مستدام وإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.



جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر علي سباق، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة، وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل طلعت، نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وسميحة سعد، مدير حماية الطفل، والدكتورة سلمى القاضي، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا.

تناول الاجتماع دراسة إنشاء وتجهيز "شلتر" ملجأ للحيوانات، في منطقة بعيدة عن الكتل السكنية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، بما يضمن توفير بيئة آمنة للحيوانات ورعاية صحية مناسبة، مع الحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية.

كما تم بحث إطلاق برنامج شامل لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين وكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي.

ويهدف البرنامج للحد من تكاثرها والوقاية من الأمراض، ضمن جهود المحافظة لتحسين الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة.

