ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا





تمكنت ربة منزل من ضبط لص، استولى على معاشها الشهرى، عقب سحبه من ماكينة صرافة تابعة للبنك الزراعى المصرى بمدينة قنا، حيث ادعى مساعدتها فى استخراج المبلغ من الماكينة.

وعقب إخراج المبلغ فر هارباً تاركاً ربة المنزل تندب حظها، كونه المعاش الشهرى لها، لكنها لم تستسلم للأمر وأعدت خطة محكمة، حيث اختبأت فى مكان مجاور لماكينة الصراف الآلى، وفور مشاهدتها للص، أمسكت به وأطلقت الصرخات فى الشارع ليلتف حولها المارة.

وتمكن أفراد الأمن بالبنك من الإمساك باللص والتحفظ عليه داخل البنك، وجرى إخطار أجهزة الأمن التى دفعت بقوة أمنية واقتادت اللص إلى قسم شرطة قنا لمباشرة التحقيقات معه بشأن واقعة السرقة.

وأكدت ربة المنزل، بأن اللص اعتاد استغلال عدم خبرة كبار السن والسيدات فى التعامل مع ماكينات الصراف الآلي، والوقوف بجانب الماكينات وإيهام الضحايا بأنه سوف يساعدهم فى سحب أموالهم، وبعدها يلوذ بالفرار بما تمكن من الاستيلاء عليه.

وتبين أن السيدة التى تعرضت للسرقة تقيم بقرية الحجيرات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

