نقل 3 عمال من مصابى حادث ألومنيوم نجع حمادى لمستشفى قنا الجامعى

نقلت سيارات الإسعاف بقنا، ٣ عمال من مصابى حادث الألومنيوم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى علاج طبى متقدم جراء إصابتهم فى حادث أتوبيس عمال المصنع.

فيما انتقل عدد من القيادات التنفيذية وقيادات المصنع إلى مستشفى الالمونيوم، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

وكان طريق الميناء النهرى بنجع حمادى شهد انقلاب أتوبيس خاص بعمال مصنع الالمونيوم، أثناء توجههم إلى المصنع ضمن الوردية الصباحية.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب لأتوبيس شركة مصر للألومنيوم، نتج عنه إصابة 18 شخص من العاملين بالمصنع.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الألومنيوم لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







