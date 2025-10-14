مصرع طالبة عقب تناولها مادة مجهولة بقنا

لقيت طالبة مصرعها، متأثرة بتناول مادة مجهولة، في منطقة الصعايدة التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالبة أثناء تلقيها العلاج بقسم العناية المركزة بفرشوط، عقب تحويلها مصابة بحالة تسمم.

وتبين أن ملك.ص. 15 عاما، تناولت مادة مجهولة، استدعت نقلها إلى مستشفى دشنا المركزى، ومنها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى فرشوط المركزى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا للتصحيح بدونها فى مقابر أسرتها بدشنا.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.