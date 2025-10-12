أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها المحافظ يفتتح مجمع مواقف قفط باستثمارات 6 ملايين جنيه، ويتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط بعد رفع كفائته، ونائب المحافظ يبحث تطوير منظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية، ومديرية التموين تضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود، واندلاع حريق فى أشجار نخيل بجوار محطة السكة الحديد.

 باستثمارات 6 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح مجمع مواقف قفط
 افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، مجمع مواقف قفط – قنا "موقف رقم 1"، المقام على مساحة 1800 متر مربع بطريق مصر -أسوان الزراعي شمال كوبري المرور، وذلك بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
 

ووجه عبدالحليم، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الوحدة المحلية لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري واستمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مؤكداً بأن افتتاح مجمع المواقف الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل بين المراكز والمدن وتخفيف الازدحام داخل المناطق الحيوية.

 بعد رفع كفاءتها.. محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة بمركز قفط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المدرسة، في إطار خطة المحافظة لتطوير المنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

واطمأن محافظ قنا، على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وتابع عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية التي قدمها طلاب المدرسة احتفالًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، معبراً عن سعادته بما شاهده من فقرات متميزة تعكس روح الانتماء الوطني والوعى لدى طلاب المدرسة.

نائب محافظ قنا يبحث تطوير منظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية
 

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مع أعضاء مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، آليات توسيع الشراكات التدريبية مع الجهات والمؤسسات الخارجية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري.

تناول الاجتماع، بحث سبل تطوير منظومة التدريب بالمحافظة بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي والتحول نحو الإدارة الذكية، وإعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات التقنية والإدارية اللازمة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
 

البنزين عند البقال.. ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا
 شنت مديرية التموين بقنا، حملات على الأسواق، استهدفت المرور على محطات الوقود والأسواق والمخابز البلدية في مركز قوص، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة محمود أبو الحسن مدير إدارة تموين قوص، وطه الحسيني رئيس الرقابة، وتامر جمال المفتش بإدارة تموين قوص.

وشهدت الحملة، ضبط كمية من البنزين داخل أحد المحال التجارية (محل بقالة) قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط زجاجات مملوئة بـ"بنزين 80". 


 

اندلاع حريق فى أشجار نخيل بجوار محطة سكة حديد قنا

اندلع حريق محدود فى أشجار نخيل على جانب ترعة الكلابية بالقرب من محطة سكة حديد قنا، دون أى أضرار أو إصابات بشرية.

تسبب انتشار الأشجار على الترعة إلى امتداد النيران وتصاعد ألسنة النيران إلى انتشار كثيف للأدخنة والنيران.

 

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق قفط القصير جنوب شرق قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قفط القصير جنوب شرق قنا، نتج عنه وفيات وإصابات.

قنا أخبار قنا مجمع مواقف قفط مواد بترولية محطة السكة الحديد طريق قفط القصير

