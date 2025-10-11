قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلام المصرية تزين قوافل العائدين إلى شمال غزة
سيدة تتشاجر مع أخرى بالفاظ خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
القيادة المركزية الأمريكية: نحرز تقدما في إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لدعم غزة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة
وزير الخارجية: الترويج للمنتجات الدوائية المصرية عبر البعثات الدبلوماسية
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
محافظات

نائب محافظ قنا يبحث تطوير منظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية

اجتماع نائب محافظ قنا
اجتماع نائب محافظ قنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مع أعضاء مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، آليات توسيع الشراكات التدريبية مع الجهات والمؤسسات الخارجية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري.
 

جاء ذلك خلال اجتماع، بحضور كل من: محمود حمدان، المستشار المالي للمحافظة، وعبدالرحيم محمد يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، وأحمد عبدالعاطي، مدير إدارة الموارد البشرية، وحمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات، وأحمد أبوالمجد، مدير الشؤون القانونية، وحنان صابر، مدير المركز.

تناول الاجتماع، بحث سبل تطوير منظومة التدريب بالمحافظة بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي والتحول نحو الإدارة الذكية، وإعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات التقنية والإدارية اللازمة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض الخطة التدريبية المقترحة للفترة المقبلة، والتي تتضمن برامج متنوعة تستهدف رفع كفاءة العاملين في مجالات التحول الرقمي وغيرها من البرامج التخصصية، إلى جانب مناقشة مقترحات التوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات الخارجية والمراكز التدريبية المتخصصة لتعزيز تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية معتمدة تسهم في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الآليات الخاصة بتفعيل دور مركز التدريب كمحور رئيسي لبناء القدرات ودعم الابتكار الإداري والتقني، تنفيذا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية وجدول زمني محدد لعقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مع وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التكنولوجية بالمركز بما يتناسب مع متطلبات العملية التدريبية.

