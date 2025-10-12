مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق قفط القصير جنوب شرق قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قفط القصير جنوب شرق قنا، نتج عنه وفيات وإصابات.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب والجثامين إلى مستشفى قفط التخصصى.

وتبين من المعلومات الأولية مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، نتيجة تصادم السيارتين، كما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.



وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.