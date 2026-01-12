قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلى بالك .. رسالة هامة من الداخلية لقائدى السيارات على الطرق
إجازة تصل لـ78 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة للموظفين في 2026
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
فن وثقافة

غدا.. مجد القاسم يحتفل بصدور البوم شو حلو

مجد القاسم
مجد القاسم
سعيد فراج

يحتفل المطرب السوري مجد القاسم باطلاق الميني البوم شو حلو،  غدا الثلاثاء في حضور صناعه وعدد من الأعلاميين والصحفين. 

ألبوم شو حلو،  يضم 5 أغنيات وهما شو حلو, حيلك حيلك, سنة فل، أنتي الاميره  واغنيه دويتو علي نار مع المطرب حمدي الجنايني. 

ويشارك فيه الالبوم عدد  الشعراء والملحنين من بينهم الشاعر محمد الأنوار والملحن حمدي الجنايني والموزع باسم منير والشاعرة دعاء ابو سعده والملحن والموزع  أحمد بدوي  والشاعر داوود الغنام والملحن نامق أديب والموزع محمد همام. 

أغاني مجد القاسم

طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة تحت عنوان "الدكتورة"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان سامر شمسي باشا، توزيع طه الحكيم، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية. 

من جانبه تحدث مجد القاسم قائلًا: "أغنية الدكتورة فكرة جديدة، أغنية جامدة كما يقول المصريين، تواصل معي الشاعر سامر شمسي وعرض علي الكلمات واللحن، وتحمست لها جدًا، وعملنا عليها معًا وطورناها حتى خرجت بالشكل الحالي، واتوقع أن تلقى نجاح جماهيري كبير". 

تقول كلمات أغنية الدكتورة: " شو عملت في الدكتورة، يا أمي حلوة وأمورة، أول ماشفتا ياقلبي، صار بدي كل ساعة زورا، يا ويلي ما أجمل طلتها، متل الفراشة بحركتها، أخذتلي قلبي من جوا، أجمل بنات المعمورة ".

أعمال مجد القاسم

وقبل عدة أشهر، طرح مجد القاسم ألبوما جديدا يحمل عنوان "بشواتي"، إنتاج ريتشارد الحاج، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانٍ.

من جانبه، قال مجد القاسم في تصريحات صحفية: "أولى أغاني الألبوم سيتم طرحها خلال ساعات وهي أغنية بشواتي، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة، لكن لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".

وعن حقيقة طرح الألبوم كاملا في نفس التوقيت، أكد مجد: "أولى أغاني الألبوم بشواتي سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس واستحسانهم".

وأضاف: "أفكاري تلاقت مع المنتج ريتشارد الحاج، لأنه مهتم جدًا بالغناء الأصيل بعيدًا عن أشكال التلوث السمعي، صاحب مدرسة مهمة، نسعى معًا لتقديم فن محترم لأننا نعتبر الفن اخلاق ورسالة يجب أن تصل للناس بكل احترام".

وأوضح: "الجديد في ألبوم بشواتي أنه تجربة مختلفة، لمواضيع جديدة عليا بشكل شخصي، على مستوى الكلمات والأفكار".

وتابع مجد القاسم: "شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائًما أقيم وأفضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية السينجل، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما والرومانسي والموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع، وفي النهاية كل شخص وله ذوقه وحبه لشكل غنائي معين، الفنان نفسه يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، وهو ما كان سائدًا في التسعينات وماقبلها، لكن بسبب ضعف الإنتاج وغياب جهات الإنتاج دفع المطرب لتقديم أغاني سينجل".

وتابع مجد القاسم: “اعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد، وقد أقدم على ذلك فترة التسعينيات والألفينيات، دائمًا يكون لدي تفاؤل بطرح أعمالي في الأعياد”.

مجد القاسم المطرب السوري مجد القاسم أغاني مجد القاسم

