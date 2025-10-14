دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق اندلع فى مخبز بقنا

اندلع حريق فى أحد المخابز بمدينة قوص جنوب قنا، وذلك عقب انفجار اسطوانة غاز بداخله، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بين العاملين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى مخبز عيش بنطاق مدينة قوص، دون أن يسفر عن أى إصابات.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وجرى التعامل الفورى مع الحريق والسيطرة قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

وتبين أن اسطوانة غاز انفجرت داخل المخبز، ما أدى إلى اندلاع حريق فى المخبز، نتج عنه خسائر مادية دون أى أضرار بين العاملين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.