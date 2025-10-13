محافظ قنا يفتتح مدرسة على خليل بالعركى بعد إحلالها وتجديدها

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مدرسة علي خليل للتعليم الأساسي بنجع صفر التابع لقرية العركي بنجع صفر بمركز فرشوط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة للمدرسة بتكلفة بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه، وذلك علي هامش احتفالات محافظة قنا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



وأوضح محافظ قنا أن المدرسة تضم 20 فصلاً دراسياً، منها 12 فصلاً للمرحلة الابتدائية، و6 فصول للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى فصلين لمرحلة رياض الأطفال، وتستوعب نحو 815 طالبًا وطالبة، مشيراً إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالعروض الفنية والوطنية التي قدمها طلاب المدرسة احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيداً بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في غرس قيم الانتماء والوطنية لدى النشء.

وخلال جولته داخل المدرسة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب، كما تفقد فصول رياض الأطفال وتبادل الحديث مع الأطفال والمعلمات حول الأنشطة التعليمية المقدمة لهم.

