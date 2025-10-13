محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بنجع حمادى

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مشروع تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بقرية "هو" بمركز نجع حمادي، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 24 مليون جنيه، ويعد من المشروعات الحيوية التى تستهدف توفير لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمى، والارتقاء بمنظومة الذبح الآمن داخل المحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة اللواء أركان حرب أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، والدكتور ماهر سباق وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد، مدير إدارة المجازر، و حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المشروع يشمل تطويرا شاملا للمجزر الآلي المقام على مساحة 1000 متر مربع، والذي تم إنشاؤه عام 2004، ويحتوي المجزر على عنبر ذبيح كبير مزود بعدد 2 خط تعليق، وعنبر ذبيح صغير، ومبنى إداري، وغرفة فحص، واستراحة، و3 ثلاجات حفظ، وغرفة غسيل أمعاء، كما يخدم 10 قرى من القرى التابعة لمركز نجع حمادي.

ووجه محافظ قنا، بسرعة استكمال إجراءات تسليم وتشغيل المجزر تمهيدًا لضمه إلى الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن، لما له من أهمية في دعم احتياجات المحافظة من اللحوم الآمنة، والحد من الذبح العشوائي داخل الكتلة السكنية.

كما وجه محافظ قنا، بدراسة استغلال قطعة أرض مجاورة للمجزر لإنشاء مزرعة لتربية العجول، يتم طرحها للاستثمار من خلال كراسة شروط وفق الضوابط القانونية، بما يساهم في تعزيز منظومة الثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء قنا.



