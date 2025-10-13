قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ قنا يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس عمال الألومنيوم

مستشفى الألومنيوم بنجع حمادى
مستشفى الألومنيوم بنجع حمادى
يوسف رجب

زار الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، المصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل العمال التابع لشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية المقدمة لهم بمستشفى الألومنيوم.

رافقه خلال الزيارة، العقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري بمحافظة قنا، و الدكتور محمود عجور، العضو التنفيذي لمصنع الألومنيوم، و حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب.

واطمئن المحافظ على جميع الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى، موجها بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم حتى تمام الشفاء، وبسرعة إنهاء إجراءات نقل الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيا متقدمًا.

وأكد محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية تتابع الحادث أولا بأول، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمان والسلامة في نقل العمال، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحادث أسفر عن ١٨ عاملا، حيث انقلب بهم الأتوبيس أثناء توجههم إلى مقر عملهم صباح اليوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الألومنيوم لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى قنا العام لاحتياجهم إلى متابعة متخصصة، بينما استقرت باقي الحالات داخل المستشفى.
 



قنا حادث أتوبيس عمال الألومنيوم نجع حمادي شركة مصر للألومنيوم

