وفرحت مصر.. محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر



شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي نظمها فرع ثقافة قنا على مسرح قصر الثقافة، تحت شعار "وفرحت مصر"، في أجواء وطنية جسدت روح النصر والعزة والفخر ببطولات القوات المسلحة المصرية.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والعقيد علي كامل نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد عزوز رئيس مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور محمد وائل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمود عبد الوهاب مدير عام الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والعسكرية، إلى جانب حشد كبير من أهالي مدينة قنا.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه عرض مجموعة من فقرات فنية تنوعت بين الأغاني الوطنية لفرقة قنا للموسيقى العربية، والعروض الاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية للأطفال، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي تناول أحداث حرب أكتوبر المجيدة، وسرد نماذج من بطولات أبناء محافظة قنا الذين شاركوا في الحرب وسطروا ملاحم من التضحية والفداء.

وجدد محافظ قنا تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة قيادات وأبطال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى النصر العظيم، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا خالدًا للفخر والعزة، وتجسيدًا للإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل.

وأشار عبدالحليم، إلى أن حرب أكتوبر كانت لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية، إذ جسدت أسمى معاني الإصرار والوحدة والتخطيط، وأثبتت للعالم أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أرضه وكرامته وتحقيق المستحيل، مؤكدًا أن ما تحقق في أكتوبر من إنجازات عسكرية يُعد امتدادًا لبطولات قواتنا المسلحة والشرطة اليوم في مواجهة الإرهاب وحماية حدود الوطن.

واختتم محافظ قنا كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، لتظل رايتها خفاقة بين الأمم، موجهًا الشكر لفرع ثقافة قنا على تنظيم هذه الاحتفالية الوطنية التي تُجدد في النفوس معاني الانتماء والفخر بتاريخ مصر المجيد.



