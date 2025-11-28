برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية إتسمت بالمكاشفة والمصارحة

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للأكاديمية العسكرية، مؤكدة أن الكلمة اتسمت بالمكاشفة والمصارحة لحجم التحديات التي التي تواجه الدوله المصرية ولحجم الإنجازات التي تحققت في مصر في كافة المجالات منذ 2014 .

وأضافت "نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن كلمة الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق للفترة المقبلة لاستكمال مرحلة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة موضحة إلي إشارة الرئيس إلى تماسك المصريين كفضل وتوفيق من الله هي دعوة للشباب للحفاظ على هذا التماسك الوطني الذي يشكل الأساس الحقيقي لقوة الدولة، مشددة على أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن الجبهة الداخلية ضد أي محاولات للتشكيك أو الإحباط.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس السيسي تمثل تأكيدًا على أن سيادة القانون هي أساس الدولة المصرية مضيفاً مضيفاً إلى أهمية حديث الرئيس حول التحول الرقمي باعتباره خطوة جوهرية في الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى توجيهاته بشأن الصحة العامة واللياقة البدنيةً .

وأشادت" نبيه " بجهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية وإدخال 4.5 مليون فدان للإنتاج الزراعي، معتبرًا أنها خطوة غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية وتابع قائلاً: أن الدولة المصرية منذ عام 2014 وهي تسير في مرحلة البناء الشامل وان ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات أمر غير مسبوق .

وأشارت " نبيه" إلي تأكيد الرئيس على بناء الإنسان المصري وتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، وبين المفهوم الاقتصادي للرأسمال البشري، معتبرا أن هذا التوجيه ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مُجدٍ يرفع من إنتاجية القوى العاملة و يعزز من تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل.

فيما يخص ما ذكره الرئيس عن قانون الطفل وتعديلاته، أكدت" نبيه " : ان هذا الملف يعكس إدراك الدولة أن حماية الأطفال ليست مجرد بند تشريعي، بل مسؤولية مرتبطة بالأمن القومي والسلم المجتمعي مشيراً ان هذا الملف مرتبط أيضاً بالاسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع.