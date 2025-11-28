برلماني: استثمارات إيني ترفع قدرات مصر الإنتاجية وتزيد فائض التصدير

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن رغبة شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر،مركدا أن الشركة تلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة .

و أشار " يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن شركة "إيني" الإيطالية ستسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، فقد ساهمت اكتشافاتها الكبرى، وعلى رأسها حقل "ظُهر"، في رفع قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز فائض التصدير.

وأكد عضو النواب أن استثمارات "إيني" الجديدة جاءت لتؤكد الدور المحوري للشركة في دعم مستقبل مصر كمركز إقليمي للطاقة.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مهمًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، حيث أعلن رئيس الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة حجم الإنتاج

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أن الشركة أكدت التزامها بحفر مزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، إلى جانب مناطق أخرى تخضع لامتيازها، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير لدى الشركة بشأن زيادة حجم الإنتاج في الفترة القادمة.