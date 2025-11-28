بعد قرار السياحة الأخير.. عقوبات مشددة لمنفذي رحلات عمرة بالمخالفة

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد أعداد المواطنين الراغبين في أداء عمرة شعبان ورمضان، وعلى الرغم من ذلك نجد العديد من الجهات التي تقوم بتنظيم هذه الرحلات بشكل مخالف للقانون .

في سياق متصل ، أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالسعودية، لكل وسيلة على حدى سواء طيران أو بحرى أوبرى، وذلك خلال شهرى شعبان ورمضان طبقاً لما طبقته المملكة العام الماضي فى أوقات الذروة.

عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة

نصت المادة الـ13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية

وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة